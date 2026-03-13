Минтранс: через несколько лет запустим беспилотные полеты с пассажирами

Глава Минтранса Андрей Никитин пообещал, что первые пробные беспилотные полеты с пассажирами начнутся через три-четыре года.

«Мы с грузом уже начинаем эти технологии отрабатывать, как это работает в зимних условиях на Севере, в каких-то отдаленных местностях. Эта работа сейчас идет — отработка технологий», — сказал Никитин.

Также он добавил, что сейчас важно убедиться в безопасности беспилотных воздушных перевозок. Кроме того, необходимо отработать технологии в грузовом режиме.

При успешной сертификации в течение 10 лет в России могут появиться первые аэротакси, а следующий этап — полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры.