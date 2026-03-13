🚀 Два дня до старта обучения на профкурсах! Скорее записывайтесь

Заканчиваем набор на новый поток курсов повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка», который стартует 15 марта 2026 г. Поторопитесь — успейте купить курсы со скидками до 75%, где вы получите актуальные знания и навыки, которые помогут получить повышение, занять новую престижную должность с высокой зарплатой.

С 2026 года в силу вступил целый ряд важных изменений в расчетах налогов и страховых взносов, выросла ставка НДС, усложнился учет на УСН для ИП с доходом более 20 млн руб. Но много других новшеств ждут бухгалтера впереди — сдача годовой отчетности по новому ФСБУ, новый порядок зачета средств с ЕНС, закон о платформенной экономике, отмена бумажных медкнижек, переоформление КЭП и др.

Мы записали новые уроки по налоговой реформе-2026, актуализировали программу и загрузили свежую документацию в наши топовые курсы. Поспешите — вы еще успеваете разобраться в обновлениях и работать без ошибок в 2026 году!

Скорее занимайте места — курсы заполнены на 90%! Обучение начинается 15 марта.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий в 2026 году.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

Вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на ОСНО и УСН, составлять декларацию по новой форме. Узнаете, как получить льготы и считать налог по требованиям 2026 года, вести учет НДС в 1С, составлять допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года и получите 4 шаблона допсоглашений.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

Вы разберетесь во всех нюансах таможенного и валютного законодательства, актуального на 2026 год, узнаете, как импортировать товары из ЕАЭС после 1 апреля 2026 года. Научитесь заполнять декларации, рассчитывать и уплачивать пошлины, НДС и налог на прибыль. Сможете вести расчеты в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена курса со скидкой 72%: 9 900 ₽ вместо 35 200 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Вы научитесь работать с персональными данными, составлять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, а также новую форму согласия на 2026 год и шаблоны для Роскомнадзора.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.

Цена курса со скидкой 60% 7 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».