Стоимость разрешенных подарков врачам и учителям могут увеличить до 9 тысяч рублей

Чтобы работники социальных, образовательных и медицинских учреждений не боялись принимать подарки, в Госдуму внесли законопроект об увеличении максимальной суммы разрешенных подарков. Ее не пересматривали с 2008 года.

12 марта 2026 года сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Артем Прокофьев внесли в Госдуму законопроект об увеличении допустимой суммы подарков для работников образовательных, медицинских и социальных организаций до 9 тыс. рублей.

С 2008 года максимальная разрешенная сумма подарка составляет 3 тысячи. Такие ограничения установлены законом о противодействии коррупции.

Авторы проекта считают, что сумма в 3 тыс. рублей уже не соответствует современной экономической ситуации. Когда ее устанавливали в 2008 году, МРОТ был 2,3 тыс. рублей в месяц, а сейчас — 27 093 рубля. Поэтому врачи и учителя опасаются принимать подарки.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.