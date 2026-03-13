Стоимость разрешенных подарков врачам и учителям могут увеличить до 9 тысяч рублей
12 марта 2026 года сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Артем Прокофьев внесли в Госдуму законопроект об увеличении допустимой суммы подарков для работников образовательных, медицинских и социальных организаций до 9 тыс. рублей.
С 2008 года максимальная разрешенная сумма подарка составляет 3 тысячи. Такие ограничения установлены законом о противодействии коррупции.
Авторы проекта считают, что сумма в 3 тыс. рублей уже не соответствует современной экономической ситуации. Когда ее устанавливали в 2008 году, МРОТ был 2,3 тыс. рублей в месяц, а сейчас — 27 093 рубля. Поэтому врачи и учителя опасаются принимать подарки.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
