⚡️ Итоги дня: продажи Wi-Fi-роутеров выросли в 1,5 раза, а пейджеров — на 73%, все школьные чаты переехали в MAX, до 1 млн рублей оштрафуют за жестокость к питомцам

Перебои мобильного интернета в Москве длятся уже неделю, продажи Wi-Fi-роутеров за это время выросли в 1,5 раза. Очереди на подключение проводного интернета при этом увеличились с 7-10 дней до трех недель.

В Москве рекордно выросли продажи пейджеров и раций. За неделю с 6 по 10 марта 2026 года продажи пейджеров на Wildberries увеличились на 73%, раций — на 27%, стационарных телефонов — на 25%.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» подписала договор коммерческой концессии на развитие франшизы на территории Киргизии.

Введение нового ГОСТа на парикмахерские услуги для детей может существенно изменить структуру рынка и создать дополнительные требования для бизнеса. Это приведет к росту цен на услуги.

ГОСТ на фрунчозу начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Лапша должна иметь белый или кремовый цвет, характерный вкус и запах без посторонних примесей.

Samsung подал заявки на регистрацию в России 12 товарных знаков, под которыми хочет продавать умные колонки и телевизоры.

Производитель косметики Mixit займется продажей парфюмерии. Он подал заявку на регистрацию товарного знака Perfume diary.

Калужский завод «Кристалл» хочет отсудить бренд Trump у компании из США.

Посещаемость торговых центров перед 8 Марта упала более чем на 5%. Эксперты связывают это с преобладанием сберегательной модели поведения и перетоком покупателей в онлайн.

Приморский край станет столицей финансовой культуры на 2026 год.

Все российские школы организовали чаты в MAX, доложил президенту Владимиру Путину глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Переход затронул более 20 млн учителей и школьников.

Арендаторы квартир в крупных городах России в 2026 году тратят на съем жилья от 27% до 56% своей зарплаты в зависимости от региона.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит выдачу прокатного удостоверения на иностранные фильмы, которые содержат материалы, оскорбляющие или унижающие достоинство русского человека, формирующие негативные стереотипы о нем, а также дискредитирующие Россию, ее народ, армию, органы власти, СССР и советский народ.

Штраф за жестокое обращение с животными могут повысить до 1 млн рублей. Отдельное наказание могут вести за преступления, совершенные общеопасным способом, а также за повторное нарушение статьи о жестоком обращении с животными и действия, совершенные с особой жестокостью.

Red Wings вслед за «Аэрофлотом» и «Победой» разрешила перевозить животных на соседнем кресле в самолете.

Минтранс планирует на три года запретить перелеты авиадебоширов.

Россияне смогут узнать на Публичной кадастровой карте, затапливается ли их участок. Уже более 93% зон затопления и подтопления внесены в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) и на Публичную кадастровую карту.

«Яндекс» работает над созданием ИИ-ассистента для покупок. Ожидается, что к 2030 году около 10% онлайн-платежей будут приходиться на покупки внутри ИИ-ассистентов.