🔥 Открываем запись на новый курс-практикум по заполнению бухотчетности за 2025 год

Хотите сдать отчетность за 2025 год без ошибок и претензий налоговой? В новом онлайн-курсе вас ждут пошаговая инструкция и рекомендации экспертов по составлению полного комплекта отчетности в 1С:Предприятие, с учетом требований ФСБУ 4/2023.

Крайний срок сдачи отчетности за 2025 г. все ближе. Осталось чуть больше двух недель, а дел еще так много, особенно для бухгалтеров, которые впервые столкнуться с этой задачей.

Главные опасения вызывает большое количество новых требований 2026 года: ФСБУ 4/2023 уточнил состав бухгалтерской отчетности и утвердил новые формы. С этого года отчетность представляется исключительно в электронном виде. Налоговые органы сами размещают ее в государственном реестре финансовой отчетности.

Все эти важные нюансы мы подробно разберем на новом онлайн-курсе «Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С».

Курс полностью ориентирован на практику. В первом модуле мы разберем основы составления годовой бухгалтерской отчетности, а также по полочкам разложим все нововведения ФСБУ 4/2023. Все остальные 13 модулей — исключительно практика с описанием требований и пошаговыми инструкциями заполнения каждой формы в 1С:Предприятие.

Доступ к курсу получите сразу, чтобы успеть восполнить недостающие навыки до 31 марта.

Какие формы вы заполните на новом курсе

Мы не обойдем ни одного документа, с учетом рекомендаций экспертов вы составите:

Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала.

Отчет о движении денежных средств.

Пояснение № 3 Нематериальный активы к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 4 Основные средства к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 5 Финансовые вложения к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 6 Запасы к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 7 Дебиторская задолженность к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 8 Обязательства к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 9 Обеспечение обязательств к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 10 Расходы по обычным видам деятельности к бухгалтерскому балансу.

Пояснение № 11 Государственная помощь к бухгалтерскому балансу.

Чему вы научитесь

Вы узнаете, как работать с новым стандартом: готовые знания по применению ФСБУ 4/2023 на практике при заполнении каждой строки отчетности. Научитесь заполнять годовую отчетность и четко понимать последовательность действий при закрытии отчетного периода в 1С.

На курсе разберем порядок представления отчетности в ГИРБО и ответственность за неподачу отчетности или подачу с опозданием.

Сможете сформировать в 1С пояснения: умение формировать все ключевые расшифровки (Пояснения № 3-11) и избежите типичных ошибок и технических расхождений в отчетах, сформированных в 1С.

Курс поможет вам обрести уверенность в своих знаниях и навыках, чтобы подготовить идеальную годовую отчетность с первого раза — без паники, стресса и вопросов налоговой.

Цена онлайн-курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум и уже доступен всем подписчикам.