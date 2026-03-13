Уже 67% расчетов внутри БРИКС проводится в национальных валютах

В Sk Финтех Хаб фонда «Сколково» рассказали о трендах и перспективах развития цифровых валют центробанков стран БРИКС+ (пресс-релиз есть у «Клерка»).

Управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково» Павел Новиков рассказал о CBDC (Central Bank Digital Currency).

CBDC – это цифровая форма валюты государства, эмитируемая и регулируемая центральным банком. Это прямое обязательство центробанка перед держателем цифровой валюты, в отличие от безналичных денег, которые представляют собой обязательства коммерческих банков.

На долю стран БРИКС+ приходится 47% мирового населения и 40% глобального ВВП, а взаимный товарооборот превышает $1 трлн, из которых 67% расчетов осуществляется в национальных валютах, отметил Новиков.

«В условиях ускоряющихся геополитических трансформаций разработка и внедрение CBDC остаются стратегическим приоритетом — соответствующие инициативы реализуют 134 страны, охватывающие 98% мирового ВВП. Крупнейшие экономики альянса — Китай и Индия — демонстрируют устойчивый прогресс: в 2025 году объем транзакций в пилотной зоне e-CNY удвоился, превысив 2,4 трлн в долларовом эквиваленте, а количество цифровых рупий в обращении выросло в пять раз и превысило 122 млн в долларовом эквиваленте», — сказал он.

В начале 2026 года совокупная капитализация стейблкоинов превысила $300 млрд и при сохранении текущей динамики достигнет $1 трлн к 2030 году.

Цифровые валюты внедряют страны-члены БРИКС+: РФ, Китай, Индия. Пилотные проекты также проводят ОАЭ, ЮАР, Бразилия и Иран.

В России в пилоте участвует более 20 банков и уже проведено порядка 90 тысяч операций. Уже начались выплаты в цифровых рублях из бюджета (пенсии, пособия). Массовое внедрение валюты намечено на сентябрь 2026 года. Ожидается, что внедрение цифрового рубля может ежегодно приносить экономике РФ до 260 млрд рублей в год.

Для стран БРИКС+ вопросы создания надежных платежных систем особенно актуальны, считает исполнительный директор BЭБ.PФ Дмитрий Аксаков.

«Оборот торговли между государствами БРИКС в течение 2020-2024 гг. рос в среднем на 16,1% в год. Высокими темпами растет объем экспорта, трансфер технологий. В этом контексте CBDC рассматриваются как один из возможных инструментов осуществления торговых операций и в целом международных финансовых расчетов. Это является прагматичным решением, которое потенциально может облегчить расчеты с партнерами внутри БРИКС и другими государствами», — сказал Аксаков.

Для физлиц цифровая валюта сохраняет привычную логику безналичных платежей при бесплатных переводах. А бизнес может экономить за счет более низких комиссий и снижения транзакционных издержек, добавил первый заместитель гендиректора СПАО «Ингосстрах» Иван Матвеев.

В трансграничных расчетах CBDC способны ускорить операции, повысить их прозрачность и сократить зависимость от длинных корреспондентских цепочек и долларовой конверсии.

