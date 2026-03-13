Центробанк не будет учитывать льготные кредиты в информации о процентных ставках

В статистике со средневзвешенными процентными ставками по кредитам больше не будут считать субсидированные программы. В январе 2026 года средняя ставка по кредитам до года была 18,42%

Банк России начнет публиковать информацию о средневзвешенных процентных ставках по банковским кредитам в рублях без учета кредитов по субсидированным ставкам.

Такие сведения Центробанку представляют нефинансовые организации.

«Данные будут обновляться ежемесячно в соответствии с календарем публикации», — сказано на сайте регулятора.

13 марта 2026 года статистику опубликовали в соответствии с новыми правилами. Согласно документу, в январе 2026 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам до года составили 18,42%, свыше года — 15,86%.

Для сравнения, в декабре 2025 ставки по кредитам до года были 18,23%, а свыше года — 13,95%.