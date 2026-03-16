📈 Впервые за два года облигации федерального займа (ОФЗ) начали расти

ОФЗ выросли после снижения инфляции в 2025 году. На это повлияло смягчение денежно-кредитной политики.

В 2025 году облигации федерального займа (ОФЗ) впервые после двухлетнего периода начали расти на фоне замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики.

«Ключевыми инвесторами в ОФЗ и облигации компаний остаются банки, при этом постепенно растет доля институциональных инвесторов и физических лиц», — сказано на сайте Центробанка.

Инвесторы стали меньше покупать корпоративные облигации с плавающим купонным доходом. Поэтому основная часть размещений пришлась на ценные бумаги с фиксированным купоном.

Рынок цифровых финансовых активов растет за счет краткосрочных долговых выпусков. В 2025 году стало больше эмитентов, которые раньше не размещали облигации.