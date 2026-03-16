❓ Может ли ИП на АУСН работать в найме
Работа по трудовому договору – это не ограничение для АвтоУСН.
ИП на АУСН спросил налоговую службу – может ли он работать по трудовому договору.
Это не является ограничением для применения АвтоУСН (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ), пояснили налоговики.
