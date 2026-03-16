Перевести деньги будет можно в рассрочку

Т-Банк запустил переводы денег в рассрочку. Клиенты банка смогут отправлять средства другими людям, даже если на их дебетовой карте нет полной суммы.

Перевод в рассрочку будет доступен с лимита кредитной карты. Получатель получит всю сумму сразу, а отправитель может возвращать их ежемесячно равными частями в срок до двух лет. Процентов на всю сумму рассрочки не будет, но банк удержит комиссию. Об этом пишут «Ведомости».

Клиенты без подписки смогут отправить в рассрочку перевод на сумму до 50 тыс. рублей. Те, у кого подключен сервис Pro, — до 100 тыс., а с подпиской Premium — до 150 тыс.

Рассрочку можно получить перед отправкой перевода или после него. Информацию о таком переводе не будут передавать в бюро кредитных историй.