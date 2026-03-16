100-миллионный пользователь MAX поедет в путешествие на Камчатку

Студентка из Тулы выиграла сертификат в 1 млн рублей на путешествие по России, девушка отправится с семьей на Камчатку.

Мессенджер MAX разыграл семейное путешествие. Победителем стала 23-летняя студентка из Тулы Наталия Гладкова, которая стала 100-миллионным зарегистрированным пользователем.

«Наталия получила в подарок сертификат на путешествие по России номиналом в один миллион рублей, а также чемодан с набором необходимых вещей для поездки и мерч», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Девушка выбрала, что отправится на Камчатку, чтобы увидеть китов, гейзеры, вулканы и Тихий океан.

У «Клерка» тоже есть свой канал в MAX — подписывайтесь по ссылке!