💲 Центробанк поднял курс доллара до 80 рублей 16 марта 2026 года
На 16 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 80 рублей, курс евро — 92.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,2254 рубля
Евро
91,9847 рубля
Юань
11,6504 рубля
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что смягчение денежно-кредитной политики и корректировка бюджетного правила — это сильные драйверы курсов. К концу весны доллар может стоить 82 рубля, евро — 95, а юань — 11,8.
