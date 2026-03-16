Провайдер «Дом.ру» начал ограничивать домашний интернет при превышении 3 тб трафика

Чтобы адаптироваться под высокий спрос на домашний интернет, провайдеры начали тестировать ограничение скорости для россиян, которые потребляют больше 500 Гб трафика в месяц. Это около 1% абонентов.

Оператор «Дом.ру» в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге начал тестировать ограничение скорости для абонентов проводного интернета, которые потребляют слишком много трафика. При превышении лимита в 3 терабайта за месяц скорость доступа к сети принудительно снизят до 50 Мбит/с. ФАС уже собирается проверить, соответствует ли это законодательству.

Таким образом операторы проводного интернета собираются адаптироваться под растущие запросы на фоне ограничений мобильного интернета и перехода на домашний. Об этом пишет RG.RU.

Представитель провайдера объяснил, что трафик у 99% абонентов не превышает 500 Гб в месяц, на домохозяйство приходится в среднем около 300 Гб.

«Есть абоненты, у которых трафик стабильно, от месяца к месяцу, достигает и превышает 10 Тб, что в 20-30 раз выше среднего. Такие показатели невозможны, если речь идет об использовании домашнего интернета для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью», — сказал собеседник издания.

Абонентам, которые превысили трафик в 500 Гб, предложат доплатить, чтобы сохранить высокую скорость или же дождаться автоматического восстановления доступа в следующем месяце.