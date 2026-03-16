Нилов хочет увеличить сумму для налогового вычета по инвестиционным счетам до 1 млн рублей
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, который увеличит максимальный размер инвестиций для налогового вычета при открытии ИИС с 400 тыс. до 1 млн рублей.
«Это позволит в два с лишним раза увеличить размеры налогового вычета по ИИС. Так одной рукой поддержим граждан, другой — фондовый рынок», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
Сейчас инвестор может внести на ИИС 400 тыс. рублей и получить вычет в размере 52 тыс. Если сумму для вычета поднимут до 1 млн рублей, то вычет составит 130 тыс.
Индивидуальные инвестиционные счета запустили в 2015 году, но с тех пор не пересматривали лимиты для получения налоговых вычетов.
Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.
