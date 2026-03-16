⌛ До 31 марта нужно отчитаться в ГИРБО за 2025 год

Организации, которые могут ограничить доступ к своей бухгалтерской отчетности, не освобождаются от отправки отчетности в ГИР БФО.

В течение трех месяцев после отчетного периода организации должны представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ГИР БФО в налоговую по месту нахождения компании. То есть отчетность отправляют в виде электронного документа не позднее 31 марта 2026 года, напоминает ФНС.

Форматы утверждены приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-1/1041@.

При отправке обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту либо иной обязательной проверке, вид и порядок проведения которой устанавливаются стандартами аудиторской деятельности, аудиторский отчет представляют в виде электронного документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского отчета, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Кто освобожден от представления отчетности:

организации бюджетной сферы;

религиозные организации;

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне;

экономические субъекты, составляющие промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта.

Если у компании есть основания на ограничение доступа к своей бухгалтерской отчетности в соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2022 № 1624 – это не освобождает их от предоставления обязательного экземпляра отчетности в ГИРБО. Но юрлицо должно подать заявление в налоговую по форме в формате и порядке, утвержденными приказом ФНС от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@.

Если отчетность не сдать вовремя, компанию оштрафуют, а должностных лиц привлекут к административной ответственности, предупреждает ФНС.

