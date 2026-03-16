ФНС создаст экосистему сервисов по обмену электронными документами для самых маленьких компаний

Изменился подход к получению и обработке информации от ФНС как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса

Замначальника Управления интерактивных сервисов ФНС Оя Грицкова рассказала о роли данных и ИИ в управлении регионами, упрощении предоставления госуслуг и создании «умных» онлайн-сервисов для удобства граждан

«В рамках деятельности ФНС накапливается значительный объем данных, основное предназначение которых – использование для эффективного налогового администрирования и построения удобных сервисов для налогоплательщиков», — сказала Грицкова.

Но налоговая дает эти данные и органам исполнительной власти для развития экономики страны и повышения уровня качества жизни населения, добавила она.

По словам Грицковой, подход к получению и обработке информации от налоговой изменился как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса.

«Если раньше данные запрашивали точечно, чтобы решить какой-то конкретный кейс, либо просили все, “чтобы было”, то сейчас потребители и федерального, и регионального уровня четко формулируют свои цели — понимают, какие показатели и для чего им нужно мониторить в динамике, и часто просят сформировать данные в определенном разрезе» —пояснила она.

Из 220 наборов, которые доступны органам власти на платформе поставки данных, только около 40 сформированы по инициативе ФНС, а остальные – в соответствии с запросами потребителей.

Начальник Управления электронного документооборота ФНС Федор Новиков напомнил, что с 1 сентября 2026 года станет обязательным использование электронных документов при перевозке грузов автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

«Кроме того, ФНС работает над созданием экосистемы сервисов по обмену электронными документами для самых маленьких компаний. К концу 2026 года планируется запустить первую очередь», – сообщил Новиков.

Малый бизнес сможет бесплатно создавать, подписывать и направлять контрагентам электронные документы — счета-фактуры, УПД, договоры и счета на оплату.