⚡️ Итоги дня: аджику стали чаще покупать, врачи получают больше учителей, продажи мужской косметики растут быстрее женской, студентам не дадут диплом без MAX
Динамика розничных продаж популярных соусов «на каждый день» по итогам 2025 года показала, что россияне стали покупать аджику на 11% больше, а хрен — на 8% меньше в сравнении с 2024 годом.
Экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 году достиг 106 000 т в натуральном выражении и $256 млн – в денежном. это рекордный показатель за всю историю сегмента, предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году, тогда отечественные производители таких товаров заработали на экспорте $227 млн.
Средняя зарплата в России в сфере здравоохранения в прошлом году достигла почти 82 тыс. рублей, что примерно на 10 тыс. больше, чем у учителей.
Продажи мужской косметики растут быстрее женской второй год подряд. Эта категория в 2025 году прибавила 20% в рублях, тогда как женская — лишь 13%.
Студентам МПГУ не выдадут диплом без установки MAX. В вузе требуют перейти на приложение для учебных процессов, а для мотивации заявила, что без регистрации диплом не будет доступен на Госуслугах.
Доля россиян, готовых сменить регион ради работы, за три года (с 2023 по 2026) снизилась с 22% до 20%. Сейчас 52% готовы переехать в другой город ради новой работы, еще 42% согласны на частые командировки.
РЖД проводят испытания бортовой системы безопасности для высокоскоростного поезда, для этого ее установили на электропоезд «Сапсан», который на время перевезли из Петербурга в Смоленск.
В 2027 году на московских дорогах могут появиться приборы для выявления слишком шумных автомобилей. Аппарат уже создан и прошел сертификацию Ростеста.
В 2026 году в России планируют открыть 14 фудхоллов общей площадью 52 тыс. кв. м. Количество новых проектов сократится на 30%.
Число квартир с чистовой отделкой в новостройках Москвы снизилось на 52,6%. На начало марта 2026 года экспонировалось всего 8,2 тыс. таких лотов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды врачей и медперсонала, чтобы не рушить сложившийся образ «белых халатов».
В Манеже откроется зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря искусственному интеллекту можно будет примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды.
Мошенники массово блокируют iPhone россиян через модифицированные версии Telegram с VPN.
В Москве установили новый суточный максимум дневной температуры. 15 марта она почти достигла +10 °С, что стало рекордом для этой даты.
