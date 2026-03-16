⚡️ Итоги дня: аджику стали чаще покупать, врачи получают больше учителей, продажи мужской косметики растут быстрее женской, студентам не дадут диплом без MAX

Подготовили обзор главных событий дня — 16 марта 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Динамика розничных продаж популярных соусов «на каждый день» по итогам 2025 года показала, что россияне стали покупать аджику на 11% больше, а хрен — на 8% меньше в сравнении с 2024 годом.

  • Экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 году достиг 106 000 т в натуральном выражении и $256 млн – в денежном. это рекордный показатель за всю историю сегмента, предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году, тогда отечественные производители таких товаров заработали на экспорте $227 млн.

  • Средняя зарплата в России в сфере здравоохранения в прошлом году достигла почти 82 тыс. рублей, что примерно на 10 тыс. больше, чем у учителей.

  • Продажи мужской косметики растут быстрее женской второй год подряд. Эта категория в 2025 году прибавила 20% в рублях, тогда как женская — лишь 13%.

  • Студентам МПГУ не выдадут диплом без установки MAX. В вузе требуют перейти на приложение для учебных процессов, а для мотивации заявила, что без регистрации диплом не будет доступен на Госуслугах.

  • Доля россиян, готовых сменить регион ради работы, за три года (с 2023 по 2026) снизилась с 22% до 20%. Сейчас 52% готовы переехать в другой город ради новой работы, еще 42% согласны на частые командировки. 

  • РЖД проводят испытания бортовой системы безопасности для высокоскоростного поезда, для этого ее установили на электропоезд «Сапсан», который на время перевезли из Петербурга в Смоленск.

  • В 2027 году на московских дорогах могут появиться приборы для выявления слишком шумных автомобилей. Аппарат уже создан и прошел сертификацию Ростеста.

  • В 2026 году в России планируют открыть 14 фудхоллов общей площадью 52 тыс. кв. м. Количество новых проектов сократится на 30%.

  • Число квартир с чистовой отделкой в новостройках Москвы снизилось на 52,6%. На начало марта 2026 года экспонировалось всего 8,2 тыс. таких лотов.

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды врачей и медперсонала, чтобы не рушить сложившийся образ «белых халатов».

  • В Манеже откроется зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря искусственному интеллекту можно будет примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды.

  • Мошенники массово блокируют iPhone россиян через модифицированные версии Telegram с VPN.

  • В Москве установили новый суточный максимум дневной температуры. 15 марта она почти достигла +10 °С, что стало рекордом для этой даты.

Среди российских туристов бытует мнение, что круиз на теплоходе — удовольствие не из дешевых. Мы с этим утверждением не согласны и готовы доказать, что путешествие по российским рекам доступно каждому. Дадим несколько подсказок, как организовать такую поездку максимально выгодно.

