С 1 сентября 2026 все участники перевозок будут работать с электронной отчетностью

Обязательность внедрения транспортного ЭДО будет у отправителей, перевозчиков и получателей. Если грузы только получают – нужно только подписывать документы.

Региональное УФНС напомнило, что с 1 сентября 2026 года все участники перевозок вне зависимости от сферы деятельности должны оформлять документы в электронном виде. Изменения внесены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

Новые правила касаются:

  • транспортных накладных;

  • заказов или заявок на перевозку;

  • экспедиторских документов;

  • железнодорожных накладных;

  • грузовых накладных при авиаперевозках.

В отдельных случаях, список которых определит Минтранс, можно будет оформить бумажные документы.

Обязательность внедрения транспортного ЭДО коснется всех участников логистических цепочек, которые задействованы в перевозке грузов наемным транспортом: отправителей и получателей грузов, перевозчиков и экспедиторов, подчеркнули налоговики.

Если компания только получает грузы, она не инициирует документооборот, но подписывает титул 3 в электронной транспортной накладной, подтверждая приемку груза.

Обмен ЭПД будет проходить через операторов ЭДО, аккредитованных Минтрансом.

Как перейти на электронные перевозочные документы:

  • Получить сертификат КЭП на руководителя организации или ИП. Сотрудникам нужны сертификаты КЭП с оформлением МЧД.

  • Подключиться к одному из аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД, которые обеспечивают передачу электронных перевозочных документов между участниками перевозки и в ГИС ЭПД.

  • Предоставить доступ к сервису сотрудникам, назначить администратора, при необходимости подключить водителей.

