С 1 сентября 2026 все участники перевозок будут работать с электронной отчетностью
Региональное УФНС напомнило, что с 1 сентября 2026 года все участники перевозок вне зависимости от сферы деятельности должны оформлять документы в электронном виде. Изменения внесены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
Новые правила касаются:
транспортных накладных;
заказов или заявок на перевозку;
экспедиторских документов;
железнодорожных накладных;
грузовых накладных при авиаперевозках.
В отдельных случаях, список которых определит Минтранс, можно будет оформить бумажные документы.
Обязательность внедрения транспортного ЭДО коснется всех участников логистических цепочек, которые задействованы в перевозке грузов наемным транспортом: отправителей и получателей грузов, перевозчиков и экспедиторов, подчеркнули налоговики.
Если компания только получает грузы, она не инициирует документооборот, но подписывает титул 3 в электронной транспортной накладной, подтверждая приемку груза.
Обмен ЭПД будет проходить через операторов ЭДО, аккредитованных Минтрансом.
Как перейти на электронные перевозочные документы:
Получить сертификат КЭП на руководителя организации или ИП. Сотрудникам нужны сертификаты КЭП с оформлением МЧД.
Подключиться к одному из аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД, которые обеспечивают передачу электронных перевозочных документов между участниками перевозки и в ГИС ЭПД.
Предоставить доступ к сервису сотрудникам, назначить администратора, при необходимости подключить водителей.
