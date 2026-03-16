Операторы связи: блокировка Telegram уже началась

Пользователи версии для ПК не могу попасть в приложении без подключения VPN.

16 марта 2026 года пользователи стали активно жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram.

Портал «Сбой.рф» зафиксировал уже больше 3 тыс. жалоб (по данным на 12:10 мск), 50% поступило из Москвы. Пользователи пишут, что версия для компьютера перестала открываться без VPN, также не загружаются изображения, видео и истории.

«Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста», — сказал президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин.

Депутат Андрей Свинцов ранее заявлял, что у Роскомнадзора есть возможность отслеживать трафик VPN, а спецслужбы смогут его ограничить или блокировать.