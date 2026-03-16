Роспотребнадзор заблокировал больше 5 тысяч сайтов с запрещенными БАД

Под видом биологически активных добавок на сайтах продавали опасные компоненты и товары без государственной регистрации.

По инициативе Роспотребнадзора заблокировали свыше 5,2 тыс. площадок по продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД).

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России», — сказано в сообщении ведомства в MAX.

Интернет-магазины под видом БАД продавали продукцию, которая не прошла государственную регистрацию и содержит опасные компоненты. Например, «Глиалия сироп, для мозга, от нейровоспаления».

Ведомство рекомендует покупать добавки только у официальных поставщиков, смотреть регистрационные документы, а при сомнении в качестве обращаться на горячую линию или в территориальные органы Роспотребнадзора.