Что делать, если переплатили НПД из-за сбоя в программе

Если начислена бОльшая сумма налога – ее придется заплатить, а в следующем месяце будет перерасчет.

В чате ФНС просят совета в ситуации: в феврале был сбой в программе «Мой налог» и самозанятая занесла доход дважды. Заметила это только в марте, когда пришел расчет по налогу.

Дублирующийся доход за февраль аннулировали. Как теперь быть с оплатой налога, спрашивает пользователь: платить сумму, которую выставили, или рассчитать самой и оплатить правильную сумму за вычетом случайно продублированного дохода.

Необходимо оплатить всю начисленную сумму. В следующем месяце будет сделан перерасчет, который уменьшит сумму оплаты на сумму фактической переплаты, пояснили налоговики.