Миронов предлагает компенсировать нехватку мест в детском саду
Благодаря выплатам родители могли бы оплачивать частный сад или няню.
Молодым семьям нужно платить ежемесячную компенсацию, если ребенку не хватило места в детском саду.
Такое предложение выдвинул депутат Сергей Миронов.
«Если ребенку не хватило места в государственном или муниципальном саду, родители должны получать ежемесячную компенсацию в размере регионального МРОТ. До тех пор, пока место не появится», — заявил парламентарий.
С помощью таких выплат семьи смогут оплачивать услуги частного детского сада или няни. Такая мера применяется в некоторых регионах, например, в Ленинградской области, добавил он.
Эта инициатива войдет в итоговую резолюцию, которую «Справедливая Россия» направит в правительство, пообещал Миронов.
Голосуйте за Миронова осенью он Вам еще много что пообещает...