Миронов предлагает компенсировать нехватку мест в детском саду

Благодаря выплатам родители могли бы оплачивать частный сад или няню.

Молодым семьям нужно платить ежемесячную компенсацию, если ребенку не хватило места в детском саду.

Такое предложение выдвинул депутат Сергей Миронов.

«Если ребенку не хватило места в государственном или муниципальном саду, родители должны получать ежемесячную компенсацию в размере регионального МРОТ. До тех пор, пока место не появится», — заявил парламентарий.

С помощью таких выплат семьи смогут оплачивать услуги частного детского сада или няни. Такая мера применяется в некоторых регионах, например, в Ленинградской области, добавил он.

Эта инициатива войдет в итоговую резолюцию, которую «Справедливая Россия» направит в правительство, пообещал Миронов.