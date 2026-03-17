Коэффициенты экосбора 2025 года сохранили на 2026 год

Коэффициенты для расчета экологического сбора, установленные ранее на 2026 год, будут применяться с 2027 года.

Кабмин изменил коэффициенты, применяемые при расчете экосбора для товаров и упаковки, подлежащих утилизации.

Постановление Правительства от 11.03.2026 № 258 опубликовано на портале правовой информации.

Экосбор платят производители и импортеры утилизируемых товаров, которые самостоятельно не утилизируют отходы от использования этих товаров.

Базовые ставки экологического сбора (рублей ‎за тонну) для 52 товарных групп на 2025, 2026 и 2027 годы утверждены постановлением кабмина от 01.08.2024 № 1041.

Для каждой товарной группы на 2025 и 2026 год установлены коэффициенты, которые зависят от:

сложности извлечения отходов для дальнейшей утилизации;

технологической возможности их утилизации с учетом изменения свойств материалов при многократном использовании;

востребованности вторсырья.

Теперь в данное постановление внесены поправки. Коэффициенты, которые применяли в 2025 году, будут действовать и в 2026-м.

Коэффициенты, которые должны были применяться в 2026 году, нужно будет применять с 2027 года.