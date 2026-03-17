Коэффициенты экосбора 2025 года сохранили на 2026 год
Кабмин изменил коэффициенты, применяемые при расчете экосбора для товаров и упаковки, подлежащих утилизации.
Постановление Правительства от 11.03.2026 № 258 опубликовано на портале правовой информации.
Экосбор платят производители и импортеры утилизируемых товаров, которые самостоятельно не утилизируют отходы от использования этих товаров.
Базовые ставки экологического сбора (рублей за тонну) для 52 товарных групп на 2025, 2026 и 2027 годы утверждены постановлением кабмина от 01.08.2024 № 1041.
Для каждой товарной группы на 2025 и 2026 год установлены коэффициенты, которые зависят от:
сложности извлечения отходов для дальнейшей утилизации;
технологической возможности их утилизации с учетом изменения свойств материалов при многократном использовании;
востребованности вторсырья.
Теперь в данное постановление внесены поправки. Коэффициенты, которые применяли в 2025 году, будут действовать и в 2026-м.
Коэффициенты, которые должны были применяться в 2026 году, нужно будет применять с 2027 года.
