Как получить вычет, если договор заключен с отцом, а за учебу заплатила мама

Вычет может получить налогоплательщик, на чье имя оформлена справка об оплате. Но супруги могут распределить расходы по согласованию.

В чат ФНС обратились за консультацией по социальному вычету за обучение детей.

Будет ли возврат, если договор заключен с папой, а оплату произвели со счета мамы, спрашивает пользователь.

«Право на вычет имеет тот налогоплательщик, на чье имя оформлена справка об оплате образовательных услуг», — уточнили налоговики.

При этом для получения такой справки супруги могут распределить свои расходы по согласованию.