КПП БСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году →
Курсы валют

Центробанк поднял курс доллара до 81 рубля

17 марта 2026 года Банк России установил курс доллара США 81 рублей, евро стоит 92,6.

На 17 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79 рублей, курс евро — 92,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,0517 рубля

Евро

92,6555 рубля

Юань

11,5051 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер отметил, что рубль упал на полугодовые минимумы. Курс иностранных валют будет расти, а волатильности — технический аспект рынка.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим