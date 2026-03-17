РЭЦ: неправильные формулировки внешнеторгового контракта могут привести к финансовым потерям

РЭЦ рассказал о рисках внешнеэкономической деятельности.

Некорректные формулировки внешнеторгового контракта, отсутствие ключевых условий сделки или неправильное распределение ответственности между сторонами могут привести к финансовым потерям, спорам, срывам сроков.

По данным Международной торговой палаты (ICC), число международных коммерческих споров продолжает расти. В 2025 году в международный арбитраж ICC поступило 894 новых дела. То есть 2025 год стал одним из самых загруженных по количеству споров за всю историю организации.

Снизить риски споров и обеспечить юридически корректную подготовку экспортной сделки можно через сервис «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт», пишет РЭЦ.

Сервис предоставляет компаниям доступ к услуге «Правовая поддержка. Анализ внешнеторгового контракта». Инструмент помогает оценить условия экспортной сделки до подписания договора и заранее выявить риски.

Услугу оказывают в двух уровнях детализации:

базовый уровень — включает правовой анализ внешнеторгового контракта, систематизацию и описание выявленных юридических рисков, подготовку рекомендаций по их минимизации;

расширенный уровень — включает услуги базового уровня плюс комплексное юридическое сопровождение экспортной сделки. Эксперты могут разработать юридическую документацию по сделке, консультировать по структуре и правовой модели сделки, сопровождать переговоры, представлять интересы компании в контролирующих органах, помочь в получении разрешений и лицензий.

Партнеры, представленные на платформе «Мой экспорт», проходят отбор РЭЦ и обладают подтвержденной экспертизой в сфере внешнеэкономической деятельности.

«В сервисе "Профессионалы экспорта" мы привлекаем аккредитованных партнеров с практическим опытом сопровождения внешнеэкономических сделок, чтобы экспортеры могли опираться на проверенную экспертизу и принимать решения на основе профессиональной оценки», — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Сервис доступен в цифровом формате на платформе «Мой экспорт». Нужно выбрать соответствующую услугу в разделе «Профессионалы экспорта», заполнить заявку и получить предложения от экспертов.

Подробнее о том, как составлять внешнеторговые контракты и другую документацию, расскажем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Вы научитесь заполнять декларации, разберетесь в обновлениях таможенного и валютного законодательства.

Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».