В пояснениях к бухгалтерской отчетности не обязательно будут таблицы
В пояснении к бухгалтерской отчетности НКО на УСН нужно привести информацию, которая не раскрыта в обязательных табличных формах.
Образец пояснений к бухотчетности за 2025 год есть в Приложении 8 к ФСБУ 4/2023. Но заполнять таблицы не обязательно – писать нужно только то, что касается конкретной организации. Поэтому могут быть только текстовые пояснения.
Что обязательно должно быть в пояснении:
1. Общая информация об организации:
виды деятельности;
структура целевого капитала;
информация о руководителе и главном бухгалтере (ФИО).
2. Учетная политика.
В этом разделе необходимо указать, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.
А если организация имеет право на упрощенный бухучет и поэтому может не применять положения ПБУ и ФСБУ, нужно обязательно написать, какими упрощениями в учете пользуется компания.
Разбираем изменения в учетной политике, порядке формирования бухотчетности в 2026 году — смотрите конспект консультации.
