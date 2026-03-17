В пояснениях к бухгалтерской отчетности не обязательно будут таблицы

Можно отправить пояснения в текстовой форме. Если есть право на упрощенный бухучет, нужно указать, какими упрощениями пользуется организация.

В пояснении к бухгалтерской отчетности НКО на УСН нужно привести информацию, которая не раскрыта в обязательных табличных формах.

Образец пояснений к бухотчетности за 2025 год есть в Приложении 8 к ФСБУ 4/2023. Но заполнять таблицы не обязательно – писать нужно только то, что касается конкретной организации. Поэтому могут быть только текстовые пояснения.

Что обязательно должно быть в пояснении:

1. Общая информация об организации:

виды деятельности;

структура целевого капитала;

информация о руководителе и главном бухгалтере (ФИО).

2. Учетная политика.

В этом разделе необходимо указать, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

А если организация имеет право на упрощенный бухучет и поэтому может не применять положения ПБУ и ФСБУ, нужно обязательно написать, какими упрощениями в учете пользуется компания.

