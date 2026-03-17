Банки смогут списывать деньги со счетов правообладателей по решению суда

Если есть решение суда, то со счетов правообладателей, которые присоединились к санкциям, смогут списывать суммы взыскания.

Центробанк опубликовал документ, по которому деньги со счетов типа «О» будет можно списывать по решению суда.

Счета «О» появились 10 июня 2022 года для расчетов с правообладателями, которые поддержали санкции. По инициативе должника на счет правообладателя зачисляются средства, положенные ему в связи с использование результатов его интеллектуальной деятельности. Например, лицензионные платежи за использование товарных знаков.

Раньше регулятор допускал адресные списания средств со счетов типа «О», но сейчас эту практику закрепили, чтобы защитить интересы взыскателей по искам к правообладателям, которые присоединились к санкционным ограничениям против РФ.