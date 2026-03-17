Минтруд: может ли заключить социальный контракт человек, живущий не по прописке

Минтруд ответил, можно ли заключить социальный контракт, если место жительства не совпадает с пропиской.

Обратиться за соцконтрактом могут люди или семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

При этом учтут доходы всех членов семьи за три месяца. Расчетный период начинается за месяц до подачи заявления.

Что можно сделать с помощью социального контракта:

найти работу;

открыть или развивать бизнес;

развивать личное подсобное хозяйство;

преодолеть трудную жизненную ситуацию.

«Если вы заключаете социальный контракт на открытие своего дела или на ведение личного подсобного хозяйства – открыть бизнес или ферму можно только в том регионе, где вы оформили социальный контракт», — подчеркнул Минтруд.

Подать заявление на заключение соцконтракта можно на Госуслугах, в МФЦ или в отделении соцзащиты по месту жительства.