Минтруд: может ли заключить социальный контракт человек, живущий не по прописке
Минтруд ответил, можно ли заключить социальный контракт, если место жительства не совпадает с пропиской.
Заключить соцконтракт можно в регионе проживания, если есть временная регистрация, указало ведомство.
Обратиться за соцконтрактом могут люди или семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания.
При этом учтут доходы всех членов семьи за три месяца. Расчетный период начинается за месяц до подачи заявления.
Что можно сделать с помощью социального контракта:
найти работу;
открыть или развивать бизнес;
развивать личное подсобное хозяйство;
преодолеть трудную жизненную ситуацию.
«Если вы заключаете социальный контракт на открытие своего дела или на ведение личного подсобного хозяйства – открыть бизнес или ферму можно только в том регионе, где вы оформили социальный контракт», — подчеркнул Минтруд.
Подать заявление на заключение соцконтракта можно на Госуслугах, в МФЦ или в отделении соцзащиты по месту жительства.
