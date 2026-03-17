Льготы по транспортному налогу могут сохранить даже при превышении мощности двигателя

Депутаты предлагают уменьшить базу по транспортному налогу на количество л.с. в пределах льготы.

Льготникам предлагается разрешить платить транспортный налог только за ту часть мощности машины, которая превышает установленный региональным законодательством лимит.

Такой законопроект направили на заключение в правительство депутаты от ЛДПР.

« …установить, что база по транспортному налогу будет уменьшаться на количество лошадиных сил, в пределах которого региональным законодательством установлена льгота», — заявил депутат Леонид Слуцкий.

Изменения хотят внести в ст. 359 НК. Сейчас, если автомобиль превышает порог мощности, установленный льготой, налог начисляют на всю мощность двигателя, и льгота теряется.

Новый механизм позволит сохранять льготу даже для более мощных машин.

Депутаты указали, что мера направлена на повышение адресности налоговых льгот, поддержку многодетных семей, инвалидов и других социально значимых категорий граждан, для которых автомобиль является необходимым средством передвижения.