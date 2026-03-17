Льготы по транспортному налогу могут сохранить даже при превышении мощности двигателя
Льготникам предлагается разрешить платить транспортный налог только за ту часть мощности машины, которая превышает установленный региональным законодательством лимит.
Такой законопроект направили на заключение в правительство депутаты от ЛДПР.
« …установить, что база по транспортному налогу будет уменьшаться на количество лошадиных сил, в пределах которого региональным законодательством установлена льгота», — заявил депутат Леонид Слуцкий.
Изменения хотят внести в ст. 359 НК. Сейчас, если автомобиль превышает порог мощности, установленный льготой, налог начисляют на всю мощность двигателя, и льгота теряется.
Новый механизм позволит сохранять льготу даже для более мощных машин.
Депутаты указали, что мера направлена на повышение адресности налоговых льгот, поддержку многодетных семей, инвалидов и других социально значимых категорий граждан, для которых автомобиль является необходимым средством передвижения.
Начать дискуссию