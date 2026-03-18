Решения судов РФ и Беларуси будут взаимно исполняться в двух странах

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном исполнении судебных решений.

17 марта 2026 года Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Беларусью. Согласно документу, страны будут взаимно исполнять судебные постановления друг друга.

«Судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны», — сказано на сайте Госдумы.

Соглашение внес в ГД президент Владимир Путин, оно было подписано 18 декабря 2024 года.