Греф пообещал рекордные дивиденды за 2025 год

На выплату дивидендов Сбербанк направит 853 млрд рублей, это 50% от рекордной чистой прибыли в 2025 году.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф заявил, что направит на выплату дивидендов 853 млрд рублей. Это рекордная сумма за время все работы Сбера.

В 2025 году банк побил рекорд по чистой прибыли, которая составила 1 трлн 706 млрд рублей. На дивиденды направят 50% от этой суммы.

«Отношение доходов к расходам составило у нас 30%, что является одним из лучших образцов на мировом рынке», — сказал Герман Греф.

Также он добавил, что банку удалось удержать все параметры бизнеса в рамках запланированных показателей. Компания работала над оптимизацией расходов, внедрила в процессы искусственный интеллект и мультиагентную систему, которая выполняет обычные операции.

Все это позволило повысить производительность труда в 2025 году на 10%.