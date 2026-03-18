Госдума разрешила на сельхозземлях строить объекты сельского туризма

17 марта 2026 года Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, который позволит создавать туристические объекты на землях сельскохозяйственного назначения, которые не заняты угодьями. Это создаст благоприятные условия для бизнеса в сфере сельского туризма.

«Принятие законопроекта позволит сельхозтоваропроизводителям развивать несельскохозяйственные виды деятельности, в частности туристическое направление, без ущерба для земель сельскохозяйственного назначения и при сохранении баланса между интересами бизнеса и охраной земельных ресурсов», — сказано в пояснительной записке.

Сельский туризм предусматривает посещение сел с целью отдыха и приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ.

Законопроект даст Минсельхозу полномочия согласовывать документацию по планировке сельскохозяйственных территорий еще до утверждения органами местного самоуправления в градостроительной сфере.

В пояснительной записке сказано, что за последние три года около 1 млн туристов побывали на объектах, созданных при поддержке Минсельхоза. Спрос на агротуры растет и будет увеличиваться.

Если законопроект примут окончательно, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.