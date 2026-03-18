💲Доллар уже стоит 82 рубля — курс Центробанка на 18 марта 2026
На 18 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 82 рублей, курс евро — 93.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,9103 рубля
Евро
93,1557 рубля
Юань
11,8865 рубля
Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что во второй половине марта 2026 года ожидает курс 77-84 рубля за доллар, 89,5-95 рублей за евро и 11,2-12 рублей за юань.
