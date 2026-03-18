Блогер Чекалина расплатилась с долгами по налогам — ФНС это еще проверит

Секретное физлицо внесло на налоговый счет блогера Лерчек 176 млн рублей, чтобы полностью покрыть ее долги перед бюджетом. Суд дал налоговикам время проверить эту информацию.

Представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов заявил, что на ее налоговый счет перечислили 176 млн рублей. Эта сумма погасит задолженность по налогам.

«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует», — сказал Курносов на заседании Арбитражного суда Москвы.

Деньги перечислило некое физическое лицо 16 марта 2026 года. Кто именно погасил долги Лерчек, не раскрывается.

Суд объявил перерыв в слушаниях до 31 марта 2026, чтобы налоговики проверили факт поступления средств.

Блогера обвиняют в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Лерчек вместе с супругом Артемом Чекалиным и партером Романом Вишняком перевели более 251,5 млн рублей на счет в ОАЭ, предоставив банку недостоверные документы. Такие деньги пришли от продажи фитнес-марафона. Вишняк признал вину и его приговорили к 2,5 годам колонии, также назначили штраф в 500 тыс. рублей.

У Валерии Чекалиной обнаружили рак, поэтому суд заменил домашний арест на запрет определенных действий. В частности, средства связи нельзя использовать, кроме как для записи к врачу, посещения школьных ресурсов и официальных порталов судов. Также для Лерчек дело о выводе средств приостановили до выздоровления.

Кроме того, несколько банковских счетов Лерчек заблокированы.

Внезапная блокировка счета — кошмар любого бизнеса. Узнайте, как этого избежать — смотрите запись вебинара!