⚡️ Итоги дня: Матвиенко хочет запретить «ведра с гвоздями», началась эпидемия пастереллеза, Карины и Артуры чаще других становятся бизнесменами

Подготовили обзор главных событий дня — 18 марта 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Рост цен на первичную недвижимость замедлился в феврале до 0,9%, на готовую — до 0,8%. За месяц цена «квадрата» в новостройках увеличилась до 186,5 тыс. рублей, в готовом жилье — до 122,8 тыс.

  • В 2025 году 2 человека из 100 купили квартиру в среднем по 35 крупнейшим городам России.

  • 74% россиян признались, что импульсивные покупки больше всего влияют на их бюджет, при этом 54% отметили отсутствие контроля над доходами и расходами, 53% — наличие подушки безопасности, а 46% — покупки «за компанию».

  • «Москвич-3» 2026 года выпуска поступил в продажу. Базовая версия кроссовера с механической коробкой передач оценивается в 2,01 млн рублей.

  • В России распространяется эпидемия пастереллеза — опасного для скота заболевания. Очаги заболевания животных выявлены уже в Новосибирской, Омской, Томской, Свердловской, Самарской и Пензенской областях, Забайкальском крае, Чувашии, Якутии и Республике Алтай.

  • Первые 13 собственников изъятого в рамках противоэпизоотических мероприятий скота в Новосибирской области получили выплаты. Всего в управление ветеринарии региона поступило 21 заявление о возмещении ущерба.

  • Россия в 2025 году обновила рекорд выручки от продаж за рубеж мучных кондитерских изделий, в том числе печенья и вафель. Экспортировали более 310 тысяч тонн, в том числе сладкого сухого печенья (доля 28%) и вафель (доля 19%). Выручка достигла 788 млн долларов.

  • Карины и Артуры чаще других становятся бизнесменами в России. Среди ИП в России больше всего Александров и Елен. Также в бизнесе много Арменов, Ашотов, Алин и Диан. Реже всех становятся предпринимателями Геннадии, Николаи, Веры, Нины и Лиды.

  • Сбер второй год подряд поддержит заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников.

  • За пять лет российские школьники завоевали 210 медалей на основных международных олимпиадах.

  • Большинство опрошенных учителей (93%) считают, что правовых механизмов защиты педагогов от агрессии учеников пока по-прежнему недостаточно. Противоположной точки зрения придерживаются только 7% учителей.

  • Наиболее востребованными дополнительными опциями корпоративной программы ДМС для россиян стали стоматология (61%) и лечение серьезных заболеваний — онкологии, инсульта и инфаркта (47%).

  • С 30 ноября 2026 года начнут действовать требования межгосударственного стандарта на спортивную одежду.

  • Компания «Геоскан» представила первую в России специализированную операционную систему для образовательных дронов «ПионерОС» (PioneerOS). Система упорядочивает инструменты работы с дроном, задает единый программный стандарт и позволяет преподавателю выстраивать учебные сценарии без сложной технической подготовки.

  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить старые автобусы: «ведра с гвоздями надо запретить, незамедлительно убрать из всех городов!».

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

5
