На «российскую полку» могут поставить и иностранные товары
Товары иностранных производителей тоже окажутся на «российской полке», если:
их производство будет локализовано;
товарный знак, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров принадлежат российскому лицу.
Эту поправку, предложенную Минэкономики, учел в законопроекте Минпромторг.
Первоначальная версия законопроекта приводила к дискриминации товаров локализованных иностранных компаний, которые инвестируют в российский бизнес, внедряют современные технологии на местных производствах и создают в стране рабочие места, посчитали в ведомстве.
Сначала на «российскую полку» хотели добавлять только товары производителей из России и стран ЕАЭС, если товарными знаками владеют лица из этих стран без контроля иностранных лиц.
Эксперты считают, что такое смягчение не сильно упрощает путь для иностранных производителей.
Для включения в реестр российской промышленной продукции нужно пройти сложную схему подтверждения. Кроме того, для попадания на «российскую полку» придется глубоко локализовать производство в России, что доступно ограниченному числу компаний.
