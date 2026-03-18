На «российскую полку» могут поставить и иностранные товары

Товары будут считать отечественными, если их производство локализовано, а товарный знак принадлежит российскому лицу.

Товары иностранных производителей тоже окажутся на «российской полке», если:

их производство будет локализовано ;

товарный знак, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров принадлежат российскому лицу.

Эту поправку, предложенную Минэкономики, учел в законопроекте Минпромторг.

Первоначальная версия законопроекта приводила к дискриминации товаров локализованных иностранных компаний, которые инвестируют в российский бизнес, внедряют современные технологии на местных производствах и создают в стране рабочие места, посчитали в ведомстве.

Сначала на «российскую полку» хотели добавлять только товары производителей из России и стран ЕАЭС, если товарными знаками владеют лица из этих стран без контроля иностранных лиц.

Эксперты считают, что такое смягчение не сильно упрощает путь для иностранных производителей.

Для включения в реестр российской промышленной продукции нужно пройти сложную схему подтверждения. Кроме того, для попадания на «российскую полку» придется глубоко локализовать производство в России, что доступно ограниченному числу компаний.