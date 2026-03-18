СФР: социальные пенсии повысят автоматически с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года СФР проактивно проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, которые ежегодно индексируются в апреле.

Для получения прибавки не нужно никуда обращаться с заявлениями, повышенные выплаты придут по привычному графику доставки.

«Перерасчет пенсий происходит централизованно, что гарантирует не только удобство, но и повышение для всех, кому оно положено», — сказал председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Уровень индексации составит 6,8%. Его определили на основании роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 год.

Средний размер социальной пенсии после индексации вырастет более чем на 1 тыс. рублей — до 16,5 тыс. Дети-инвалиды будут получать на 1,6 тыс. больше — 24,5 тыс., а инвалиды с детства первой группы — 25,4 тыс. рублей. Фактический размер прибавки зависит от индивидуальной пенсии.