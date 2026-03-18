📄 С 24 апреля 2026 будет новая форма декларации по туристическому налогу

Отчитаться по турналогу за 1 квартал 2026 года нужно по новой форме.

С 24 апреля 2026 года вступит в силу новая форма налоговой декларации по туристическому налогу. Она утверждена приказом ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@.

Новая форма применяется начиная с представления декларации за 1 квартал 2026 года, подчеркнули налоговики.

Действующая форма утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

В разделе 2 новой формы добавили поле, где физлицо или компания указывает код типа средства размещения — гостиница, санаторий, база отдыха и т. д.

Также добавили строку о сумме налога, в отношении которой налогоплательщик освобождается от уплаты по льготе в соответствии со ст. 418.5-1 НК.

Читайте в нашем разборе: нужно ли включать в базу по туристическому налогу сопутствующие услуги гостиниц и отелей.