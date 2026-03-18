📚 У книжных магазинов будут льготные условия аренды
18 марта 2026 года Совет Федерации одобрил закон, который позволит открывать в учреждениях культуры книжные магазины. Такая аренда будет на льготных условиях.
Организации культуры смогут сдавать государственное и муниципальное имущество в аренду по льготным ставкам для торговли книгами, газетами, журналами и для проведения культурно-просветительских мероприятий. Размер льготных ставок определит Правительство.
«Среди свыше 90 тысяч учреждений культуры есть те, у которых есть площади общего пользования и свободного доступа, которые без вреда для самого учреждения могут быть арендованы книготоргующими организациями, для которых это возможность снизить затраты и повысить рентабельность», — сказал первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
