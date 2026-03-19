🥤 Производителям газировки вернут меры господдержки для МСП

Из-за того, что сахаросодержащие напитки стали подакцизным товаром, производители потеряли право на государственную поддержку как субъекты малого и среднего предпринимательства. Теперь ее вернут.

18 марта 2026 года депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о возвращении мер господдержки для субъектов МСП, которые производят лимонады и напитки с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа.

Такие напитки облагаются акцизами с 1 июля 2023 года, а значит производители не могут получать господдержку. Это препятствует развитию предпринимательской деятельности, поэтому власти решили вернуть бизнесу особые условия.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить доступ субъектов МСП-производителей лимонадов и напитков, которые изготовлены на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа, к мерам финансовой поддержки», — сказано в пояснительной записке.

Изменения будут способствовать формированию благоприятного бизнес-климата, а также появлению новых рабочих мест и росту налоговый поступлений.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации.