🙎 При диспансеризации будут искать и отправлять к психологу женщин-чайлдфри

Минздрав рекомендует выявленных в ходе диспансеризации «чайлдфри» (кто не хочет заводить детей) направлять на консультацию медицинского психолога.

Минздрав подготовил Методические рекомендации от 27.02.2026 по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

По результатам ДОРЗ установят группу репродуктивного здоровья:

  • 1-я группа – женщины, без хронических гинекологических заболеваний и факторов риска.

  • 2-я группа – нет хронических гинекологических заболеваний, но есть факторы риска их развития (вредные привычки, перенесенные острые гинекологические заболевания, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), хронические соматические заболевания, влияющие на репродуктивную систему).

  •  3-я группа – женщины, имеющие хронические гинекологические заболевания.

Также перечислены необходимые лабораторные исследования при ДОРЗ.

Кроме того, Минздрав подготовил анамнестическую анкету и правила индивидуального консультирования по вопросам репродуктивного здоровья.

Женщинам будут сообщать об оптимальном возрасте для беременности и родов – 18-35 лет.

Для выявления «чайлдфри» есть отдельный вопрос в анкете: «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?».

Если женщина выберет «0» — Минздрав рекомендует направить ее на консультацию к медицинскому психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей» (Приложение № 2 Методический указаний).

  • Вера Ревина

    я думала чайлдфри - террористическая организация, и за такое надо не к психологу отправлять, а на всю жизнь в тюрьму

  • Reaver

    Ну хоть пока "рекомендует", а не в наручниках под конвоем.

  • Buddha said...
    Главный бухгалтер

    на консультацию к медицинскому психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей»

    Для формирования положительных установок нужны хорошие пособия и поддержка государства, выдача жилья при рождении детей, стабильная экономика с низкой инфляцией и уверенность в завтрашнем дне, а не консультация у психолога (или вообще у попа из церкви, такое тоже предлагали). И что там за консультация вообще будет? В стиле "зайки/лужайки"? Или в стиле "не рожала - не женщина?"-) Не ваше собачье дело вообще!

