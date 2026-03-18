🙎 При диспансеризации будут искать и отправлять к психологу женщин-чайлдфри
Минздрав подготовил Методические рекомендации от 27.02.2026 по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).
По результатам ДОРЗ установят группу репродуктивного здоровья:
1-я группа – женщины, без хронических гинекологических заболеваний и факторов риска.
2-я группа – нет хронических гинекологических заболеваний, но есть факторы риска их развития (вредные привычки, перенесенные острые гинекологические заболевания, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), хронические соматические заболевания, влияющие на репродуктивную систему).
3-я группа – женщины, имеющие хронические гинекологические заболевания.
Также перечислены необходимые лабораторные исследования при ДОРЗ.
Кроме того, Минздрав подготовил анамнестическую анкету и правила индивидуального консультирования по вопросам репродуктивного здоровья.
Женщинам будут сообщать об оптимальном возрасте для беременности и родов – 18-35 лет.
Для выявления «чайлдфри» есть отдельный вопрос в анкете: «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?».
Если женщина выберет «0» — Минздрав рекомендует направить ее на консультацию к медицинскому психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей» (Приложение № 2 Методический указаний).
я думала чайлдфри - террористическая организация, и за такое надо не к психологу отправлять, а на всю жизнь в тюрьму
Ну хоть пока "рекомендует", а не в наручниках под конвоем.
Для формирования положительных установок нужны хорошие пособия и поддержка государства, выдача жилья при рождении детей, стабильная экономика с низкой инфляцией и уверенность в завтрашнем дне, а не консультация у психолога (или вообще у попа из церкви, такое тоже предлагали). И что там за консультация вообще будет? В стиле "зайки/лужайки"? Или в стиле "не рожала - не женщина?"-) Не ваше собачье дело вообще!