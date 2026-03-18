🙎 При диспансеризации будут искать и отправлять к психологу женщин-чайлдфри

Минздрав рекомендует выявленных в ходе диспансеризации «чайлдфри» (кто не хочет заводить детей) направлять на консультацию медицинского психолога.

Минздрав подготовил Методические рекомендации от 27.02.2026 по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

По результатам ДОРЗ установят группу репродуктивного здоровья:

1-я группа – женщины, без хронических гинекологических заболеваний и факторов риска.

2-я группа – нет хронических гинекологических заболеваний, но есть факторы риска их развития ( вредные привычки , перенесенные острые гинекологические заболевания, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), хронические соматические заболевания, влияющие на репродуктивную систему).

3-я группа – женщины, имеющие хронические гинекологические заболевания.

Также перечислены необходимые лабораторные исследования при ДОРЗ.

Кроме того, Минздрав подготовил анамнестическую анкету и правила индивидуального консультирования по вопросам репродуктивного здоровья.

Женщинам будут сообщать об оптимальном возрасте для беременности и родов – 18-35 лет.

Для выявления «чайлдфри» есть отдельный вопрос в анкете: «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?».

Если женщина выберет «0» — Минздрав рекомендует направить ее на консультацию к медицинскому психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей» (Приложение № 2 Методический указаний).