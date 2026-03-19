В MAX тестируют создание стикеров
Мессенджер MAX объявил о запуске стикеров. Они будут создаваться вместе с авторами публичных каналов.
«В тесте приняли участие инфлюенсеры, звезды и СМИ, в том числе: Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер, Николай Василенко и Mash», — сказано в пресс-релизе компании VK.
Присоединиться к тестированию стикеров смогут авторы категории «А+» с помощью чат-бота «Стикеры в МАХ». Для создания набора стикеров нужно отправить чат-боту изображение из галереи или файлов устройства и ввести название стикерпака.
Авторы смогут редактировать свои стикеры: задавать эмодзи, менять названия и слова для каждого стикера, а также добавлять и удалять изображения.
То есть, вместе со стикерами сразу будут создавать авторов публичных каналов?
Я лучше на сайте останусь, тут весело))
Кто все эти люди?...