В MAX тестируют создание стикеров

Мессенджер MAX объявил о запуске стикеров. Они будут создаваться вместе с авторами публичных каналов.

«В тесте приняли участие инфлюенсеры, звезды и СМИ, в том числе: Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер, Николай Василенко и Mash», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Присоединиться к тестированию стикеров смогут авторы категории «А+» с помощью чат-бота «Стикеры в МАХ». Для создания набора стикеров нужно отправить чат-боту изображение из галереи или файлов устройства и ввести название стикерпака.

Авторы смогут редактировать свои стикеры: задавать эмодзи, менять названия и слова для каждого стикера, а также добавлять и удалять изображения.

