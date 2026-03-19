ФНС: какие токены не нужно менять с 1 апреля 2026

Носители Рутокен лайт могут использоваться до окончания технической поддержки, а Рутокен ЭЦП 2.0 можно применять только как хранилище ключей электронной подписи.

В связи с переходом ФНС на новые алгоритмы шифрования с 1 апреля 2026 года в чате налоговой службы появились вопросы о токенах.

Нужно ли до 1 апреля обновлять Рутокен лайт, можно ли с 1 апреля использовать Рутокен ЭЦП 2.0, спрашивают подписчики.

Обновлять Рутокен лайт не нужно: носитель сертифицирован ФСТЭК и может использоваться даже после истечения срока действия сертификата соответствия до окончания технической поддержки данного типа носителя со стороны производителя, ответили налоговики.

Что касается Рутокен ЭЦП 2.0 – эти носители можно применять только в качестве средства защиты информации (пассивного хранилища ключей ЭП) до окончания срока их технической поддержки производителем. После окончания техподдержки использовать данные носители для хранения ключей КЭП нельзя, уточнили представители ФНС.

Это предусмотрено положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденным приказом ФСТЭК от 03.04.2018 № 55.

