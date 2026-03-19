Минфин просит отложить рассмотрение законопроекта о запрете ставок для должников

Недееспособным и должникам по исполнительным производствам хотят запретить ставки в букмекерских конторах, но представители рынка считают, что это невозможно, поскольку у букмекеров нет доступа к актуальным базам.

Глава Минфина Антон Силуанов просит правительство перенести на осень 2026 года рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах для должников.

Законопроект прошел первое чтение в 2024 году. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал, что сейчас в кабмине определяются с позицией по поводу законопроекта. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно проекту, букмекеры не смогут принимать ставки от недееспособных лиц и тех, кто признан уклонистом от исполнительного производства, в том числе по делам об уплате алиментов.

«Реализация такой инициативы сейчас невозможна — у букмекеров нет доступа к актуальной базе должников, в базе ФССП есть много конфиденциальной информации», — сказал советник гендиректора Fonbet Николай Оганезов.

По данным ЕРАИ, за 2025 год объем принятых ставок на спорт вырос на 8,4% — до 1,9 трлн рублей. Целевые отчисления участников рынка выросли на 8% — до 38 млрд.