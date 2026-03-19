💲 Доллар подскочил до 83, а юань перевалил за 12 рублей — курс ЦБ на 19 марта 2026
На 19 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 83 рубля, курс евро — 94,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,1259 рубля
Евро
94,6663 рубля
Юань
12,1155 рубля
Рубль перешел к длительному периоду девальвации, курс юаня впервые с сентября 2025 года превысил 12 рублей. Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова считает, что это произошло из-за того, что РФ временно перестала покупать и продавать валюту на рынке, поэтому курс рубля может плавно снижаться в течение марта 2026 года.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.