💲 Доллар подскочил до 83, а юань перевалил за 12 рублей — курс ЦБ на 19 марта 2026

На 19 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 83 рубля, курс евро — 94,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,1259 рубля Евро 94,6663 рубля Юань 12,1155 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Рубль перешел к длительному периоду девальвации, курс юаня впервые с сентября 2025 года превысил 12 рублей. Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова считает, что это произошло из-за того, что РФ временно перестала покупать и продавать валюту на рынке, поэтому курс рубля может плавно снижаться в течение марта 2026 года.

