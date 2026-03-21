✅ Документы и что при себе иметь, чтобы первый раз получить КЭП

Для первого получения квалифицированной электронной подписи нужно лично обратиться в налоговый орган, оказывающий такую услугу, либо в офис обслуживания доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России.

Получить КЭП можно не во всех налоговых органах, поэтому специальный сервис на сайте ФНС поможет узнать адреса пунктов выдачи квалифицированной электронной подписи и часы их работы.

При себе нужно иметь:

Оригинал основного документа, удостоверяющего личность (паспорт и т. д.).

СНИЛС заявителя – физического лица.

ИНН заявителя – физического лица.

ОГРН и ИНН юридического лица (для юрлица, руководителя филиала/представительства иностранной компании).

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя).

КПП и номер записи об аккредитации (НЗА из РАФП — реестра аккредитованных филиалов, представительств инофирм).

для иностранных граждан — обязательно нотариально заверенные перевод основного документа, удостоверяющего личность, и доверенность о наделении полномочиями на территории РФ.

«Для записи КЭП необходимо иметь носитель (USB-токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России», — добавили налоговики.

Для продления действия КЭП снова идти в ИФНС или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС не обязательно.