Премиум моб 1
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Электронные подписи

✅ Документы и что при себе иметь, чтобы первый раз получить КЭП

Для первого получения квалифицированной электронной подписи нужно лично обратиться в налоговый орган, оказывающий такую услугу, либо в офис обслуживания доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России.

Получить КЭП можно не во всех налоговых органах, поэтому специальный сервис на сайте ФНС поможет узнать адреса пунктов выдачи квалифицированной электронной подписи и часы их работы.

При себе нужно иметь:

  • Оригинал основного документа, удостоверяющего личность (паспорт и т. д.).

  • СНИЛС заявителя – физического лица.

  • ИНН заявителя – физического лица.

  • ОГРН и ИНН юридического лица (для юрлица, руководителя филиала/представительства иностранной компании).

  • ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя).

  • КПП и номер записи об аккредитации (НЗА из РАФП — реестра аккредитованных филиалов, представительств инофирм).

  • для иностранных граждан — обязательно нотариально заверенные перевод основного документа, удостоверяющего личность, и доверенность о наделении полномочиями на территории РФ.

«Для записи КЭП необходимо иметь носитель (USB-токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России», — добавили налоговики.

Для продления действия КЭП снова идти в ИФНС или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС не обязательно.

Автор

Р7
Офисное ПО — это комплекс инструментов, с помощью которых сотрудники создают документы, общаются, координируют свои действия. От правильного выбора пакета программ зависит скорость процессов, безопасность данных и удобство взаимодействия пользователей.

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим