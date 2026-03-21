✅ Документы и что при себе иметь, чтобы первый раз получить КЭП
Получить КЭП можно не во всех налоговых органах, поэтому специальный сервис на сайте ФНС поможет узнать адреса пунктов выдачи квалифицированной электронной подписи и часы их работы.
При себе нужно иметь:
Оригинал основного документа, удостоверяющего личность (паспорт и т. д.).
СНИЛС заявителя – физического лица.
ИНН заявителя – физического лица.
ОГРН и ИНН юридического лица (для юрлица, руководителя филиала/представительства иностранной компании).
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя).
КПП и номер записи об аккредитации (НЗА из РАФП — реестра аккредитованных филиалов, представительств инофирм).
для иностранных граждан — обязательно нотариально заверенные перевод основного документа, удостоверяющего личность, и доверенность о наделении полномочиями на территории РФ.
«Для записи КЭП необходимо иметь носитель (USB-токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России», — добавили налоговики.
Для продления действия КЭП снова идти в ИФНС или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС не обязательно.
