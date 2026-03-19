Путин согласен разрешить малым технологическим компаниям оставаться в реестре МТК до пяти лет

В 2026 году срок до переподтверждения статуса для реестра МТК продлят с 3 до 5 лет.

Президент РФ поддержал предложение главы Минэкономики Максима Решетникова разрешить малым и средним предприятиям оставаться в реестре малых технологических компаний (МТК) до пяти лет.

Решетников напомнил, что компании в реестре МТК, получив господдержку, через три года должны переподтверждать статус, или их исключат из реестра.

Министр предложил дать таким компаниям возможность оставаться в реестре до пяти лет, если все остальные критерии соблюдаются: выручка до 4 млрд рублей, соответствующие ОКВЭДы, наличие патентов.

«Давайте так и сделаем, конечно. Мы эту работу продолжаем, безусловно», — сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.

Также глава государства поддержал создание отдельной категории для бизнеса с выручкой больше 4 млрд рублей, но до определенного верхнего порога. Эта категория не будет получать налоговые льготы, но у нее останется доступ к нефинансовой господдержке.