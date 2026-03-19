Благодаря ИИ россияне уходят с работы вовремя, а 41% бухгалтеров меньше ошибается

Больше всего нейросети помогают в работе юристам, работникам науки и образования.

14% работающих россиян передали рутину ИИ и стали раньше заканчивать работу, а у 10% благодаря ИИ остается больше сил и времени.

Такие результаты опроса получила платформа hh.ru, данные есть у «Клерка».

Чаще всего благодаря использованию нейросетей вовремя уходят домой:

юристы — 31%;

работники науки и образования — 23%;

айтишники – 19%.

46% респондентов считают, что нейросети помогли им освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры. 45% с помощью ИИ работают более продуктивно и эффективно. Для 40% россиян ИИ сделал работу интереснее. 26% добавили, что с ИИ они допускают меньше ошибок в рабочих задачах. Причем в сферы финансов и бухгалтерии этот плюс отметили 41% представителей.

Также много плюсов при внедрении ИИ обнаружили в сферах искусства и масс-медиа. 70% опрошенных сказали, что стали работать более продуктивно и эффективно. Еще 48% уточнили, что ИИ позволил им заниматься больше творческими, чем рутинными задачами.

У 6% респондентов работа стала безопасней, чаще всего об этом говорили в строительной сфере (10%) и ИТ-специалисты (9%).

Дополнительный доход благодаря ИИ появился у 7% респондентов, особенно часто – в юридической и маркетинговой сферах.

Только у 8% опрошенных нейросети ничего не изменили в профессиональной деятельности.

Россияне передали ИИ рутинные задачи:

7% граждан — от 80% до 100%;

21% — от 50% до 80%;

29% — от 30 до 50%.

Больше всего ИИ используют в сфере маркетинга, рекламы и PR (82%) и в ИТ (66%). В строительстве сфере и недвижимости нейросети используют 24%, в производстве — 23%, в автомобильном бизнесе — 18%, в сельском хозяйстве — 16%.

