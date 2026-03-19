У Роскомнадзора не хватает сил блокировать интернет-ресурсы

Для фильтрации трафика Рунета Роскомнадзор применяет специальные средства, которые уже перегружены и не справляются с блокировками. Это проявляется в том, что иногда заблокированные ресурсы периодически становятся доступными.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — сказал источник Forbes.

Сейчас ведомство использует около 2,5 млн правил фильтрации трафика. Мощность узлов не всегда одинакова, если какие-то не справляются с трафиком, то включается режим bypass («обход»), который пропускает пользователей к заблокированным ресурсам.

Также эксперты не исключают, что временный доступ к заблокированным сайтам связан с тем, что РКН перебросил все ресурсы на замедление мессенджера Telegram.

«РКН периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек <…>. Также операторы сами периодически по каким-либо причинам отключают электропитание ТСПУ. Несмотря на то, что сами эти устройства принадлежат РКН, электричество для них предоставляют и оплачивают операторы», — сказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) перегружает не столько блокировка мессенджера, сколько использование прокси, который генерирует «мусорный трафик».